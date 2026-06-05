В Беларуси замдиректора предприятия пойдет под суд за взятки $100 000

В Беларуси заместитель директора предприятия пойдет под суд за взятки 100 000 долларов. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Гродненской области.
Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего заместителя руководителя предприятия. Он обвиняется в неоднократном получении взяток в особо крупном размере от руководителя иностранной фирмы для благоприятного решения вопросов, которые входят в его компетенцию.
Как было установлено в ходе предварительного расследования, замдиректора по коммерческим вопросам одного из филиалов крупного предприятия агропромышленного комплекса Гродненской области на протяжении года (в период с января 2025 по январь 2026) неоднократно принимал денежные вознаграждения.
«Общая сумма взяток составила более 100 тысяч долларов США», — рассказали в ведомстве.
Деньги фигуранту предоставлялись за организацию, а также обеспечение продукции филиала в адрес иностранного контрагента, в том числе и за рост объемов реализации.
Замдиректора будут судить по части 3 статьи 430 Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.
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