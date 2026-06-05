В Беларуси замдиректора предприятия пойдет под суд за взятки $100 000

Как было установлено в ходе предварительного расследования, замдиректора по коммерческим вопросам одного из филиалов крупного предприятия агропромышленного комплекса Гродненской области на протяжении года (в период с января 2025 по январь 2026) неоднократно принимал денежные вознаграждения.