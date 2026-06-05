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В Башкирии врач спас малыша, который проглотил рублевую монету

В Башкирии монета застряла в дыхательных путях малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Хайбуллинском районе Башкирии произошел случай с маленьким ребенком: малыш случайно проглотил рублевую монету. Она застряла в дыхательных путях, создав крайне опасную ситуацию.

Ребенка срочно доставили в районную больницу села Акъяр. Заведующий хирургическим отделением, врач-эндоскопист Вильнур Саубанов извлёк инородный предмет, используя эндоскопическое оборудование. Благодаря этому обошлось без разрезов и травм.

В Центральной районной больнице сообщили, что малыш уже пришел в себя. Он чувствует себя хорошо и находится под чутким наблюдением врачей.