В Приморье бывший чиновник получил 20 лет колонии за махинации с госимуществом

Как пояснил «Ъ» представитель следствия, имущество, «изъятое у участников незаконной коммерческой деятельности», — обувь, рыбопродукция, мука, маргарин, наборы инструментов и т. д.— подлежало уничтожению, но обвиняемые вводили его «в оборот на потребительский рынок» и получали прибыль. В документах это имущество записано как «сожженное в кочегарке». Махинации проводились с июля 2021-го по март 2023 года.