Системы ПВО сбили 123 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.
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