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Системы ПВО сбили 123 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Расчёты противовоздушной обороны в период с 20:00 по 07:00 мск перехватили и уничтожили 123 украинских дрона над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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