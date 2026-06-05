Мэр Москвы сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего к столице

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который двигался в направлении столицы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.
Всего силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над территорией России. Помимо московского региона, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями.
4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. Никто не пострадал, все 13 пассажиров были эвакуированы.