Мэр Москвы сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего к столице

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Мэр Москвы.
Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс».
Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
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