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Мэр Москвы сообщил об уничтожении третьего БПЛА, летевшего к столице

Системой ПВО уничтожено уже три БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс».

Ранее Мэр Москвы заявил, что система ПВО успешно отразила атаку двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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