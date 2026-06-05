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Минобороны сообщило об уничтожении 123 беспилотников за ночь

За прошедшую ночь дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 июня т.г. до 7.00 мск 5 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в заявлении ведомства.

Сбитые дроны были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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