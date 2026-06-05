Минобороны сообщило об уничтожении 123 беспилотников за ночь

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 4 июня т.г. до 7.00 мск 5 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточняется в заявлении ведомства.
Сбитые дроны были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше