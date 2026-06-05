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Вблизи Москвы сбит третий беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены три БПЛА.

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожены три БПЛА.

Примерно в 7:00 мск прием и отправку самолетов приостановил московский аэропорт Жуковский. В районе аэропорта Внуково также действуют ограничения на использование воздушного пространства. Всего в течение ночи работу приостанавливали 14 аэропортов России.

По данным Минобороны, с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня силы ПВО сбили над территорией России 123 беспилотника.

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