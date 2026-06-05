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Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве

Системы российской противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Общее число беспилотников составляет три аппарата.

Источник: Life.ru

«Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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