Расчёты ПВО сбили ещё один украинский дрон на подлёте к Москве

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 123 беспилотника Вооружённых сил Украины над десятью российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями. Кроме того, ПВО отработала над Московским регионом и Крымом.