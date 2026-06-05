Хинштейн: ВСУ предприняли атаку на Курскую область, погиб один человек

А накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым ночью 4 июня подвергся массированной атаке с воздуха. Беспилотники нанесли ряд ударов по Симферополю. После террористической атаки ВСУ погибли три человека. Еще семь жителей Симферополя пострадали.