Свердловчанке помогли вернуть 348 тысяч по кредиту, который она не брала

В Новолялинском районе прокуратура помогла женщине вернуть 348 тысяч рублей по кредиту, который она не брала. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области. Кредитку на ее имя оформил несовершеннолетний опекаемый под влиянием мошенников.