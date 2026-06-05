БПЛА уничтожены в ночь на 5 июня над Нижегородской областью

Вражеские беспилотники вторую ночь кряду нейтрализованы силами ПВО в небе над Нижегородской областью.
Об этом собщает Министерство обороны России в утренней сводке.
Всего над регионами РФ сбиты с 20:00 4 июня по 7:00 5 июня 123 БПЛА самолётного типа.
Аэропорт Нижний Новгород с 4:42 работает по плану «Ковёр», сообщила Росавиация.
Напомним, 4 июня над Нижегородской областью сбили 25 БПЛА, пострадавших нет, ущерба инфраструктуре не нанесено.
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