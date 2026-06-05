Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА уничтожены в ночь на 5 июня над Нижегородской областью

В регионе введён режим беспилотной опасности с 2:00.

Вражеские беспилотники вторую ночь кряду нейтрализованы силами ПВО в небе над Нижегородской областью.

Об этом собщает Министерство обороны России в утренней сводке.

Всего над регионами РФ сбиты с 20:00 4 июня по 7:00 5 июня 123 БПЛА самолётного типа.

Аэропорт Нижний Новгород с 4:42 работает по плану «Ковёр», сообщила Росавиация.

Напомним, 4 июня над Нижегородской областью сбили 25 БПЛА, пострадавших нет, ущерба инфраструктуре не нанесено.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше