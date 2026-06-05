Гуру кришнаитов из США выдворили из России после выступления в лагере под Туапсе

Популярный проповедник из США Брайан Тиббитс, более известный среди последователей как Индрадьюмна Свами, покинул территорию России по решению суда. Поводом для выдворения стало обвинение в незаконной миссионерской деятельности во время фестиваля на Черноморском побережье.
По информации Telegram-канала Kub Mash, духовный лидер выступил с лекцией в детском лагере «Морская волна» в Туапсинском районе в рамках фестиваля «Садху-санга». Слушателями стали около 100 человек, включая несовершеннолетних. Правоохранительные органы расценили речь американца как попытку распространения религиозного учения, на которую у него не было законных оснований.
Сам Брайан Тиббитс с обвинениями не согласился. Проповедник настаивал, что прибыл в страну по официальному приглашению и в своем выступлении лишь делился личным жизненным опытом, не призывая аудиторию к смене вероисповедания.
Однако проверка показала, что разрешительные документы Тиббитса на ведение миссионерской деятельности не распространялись на Туапсинский район. В итоге суд признал его виновным в нарушении законодательства о свободе совести и религиозных объединениях. Помимо принудительного выдворения из страны, американцу назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.