Гуру кришнаитов из США выдворили из России после выступления в лагере под Туапсе

По информации Telegram-канала Kub Mash, духовный лидер выступил с лекцией в детском лагере «Морская волна» в Туапсинском районе в рамках фестиваля «Садху-санга». Слушателями стали около 100 человек, включая несовершеннолетних. Правоохранительные органы расценили речь американца как попытку распространения религиозного учения, на которую у него не было законных оснований.