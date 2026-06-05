Беспилотники были уничтожены над Нижегородской областью ночью 5 июня

123 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО прошедшей ночью над разными регионами России, включая Нижегородскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, что в регионе введен режим беспилотной опасности.
В нижегородском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
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