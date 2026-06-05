В Красноярске студентка распилила болгаркой сейф и отдала аферистам 5,7 млн

Выяснилось, что красноярка 2007 года рождения действовала по указанию аферистов. Ей сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформлении доверенности на рецидивиста, а затем потребовали провести «обыск» в квартире отца под видеотрансляцию.