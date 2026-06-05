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В Красноярске студентка распилила болгаркой сейф и отдала аферистам 5,7 млн

По указке мошенников девушка распилила сейф отца и отдала им деньги.

В Красноярске студентка под диктовку мошенников вскрыла болгаркой сейф и перевела им более 5,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Необычный случай мошенничества произошел в конце мая. Сотрудники салона сотовой связи заметили девушку, которая постоянно говорила по телефону и пыталась перевести 300 тысяч рублей. Они вызвали полицию.

Выяснилось, что красноярка 2007 года рождения действовала по указанию аферистов. Ей сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и оформлении доверенности на рецидивиста, а затем потребовали провести «обыск» в квартире отца под видеотрансляцию.

Девушка болгаркой распилила сейф, забрала 20 тысяч долларов, 2,5 млн рублей, ювелирные украшения и золотые монеты. Украшения потерпевшая заложила в ломбард, монеты продала. Общая сумма переводов мошенникам составила 5 млн 705 тысяч рублей.

Возбуждено дело о мошенничестве, операции на 3,2 млн рублей приостановлены.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске студентка колледжа отдала мошенникам 18 млн рублей. Ее убедили в том, что она украла деньги у террориста.