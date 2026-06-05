Призывы к террору на могилах бойцов СВО: житель Челябинской области осужден за госизмену

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что подсудимый являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения. В январе 2024 года, действуя по заданию куратора и в целях помощи спецслужбам Украины в деятельности против безопасности России, он разместил на территории региона печатные материалы. В них содержались публичные призывы к оправданию и осуществлению террористической деятельности. Листовки были расклеены в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.