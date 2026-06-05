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Самарец получил 2 года за попытку получить 1,5 млн за мнимое трудоустройство

Мужчина из Самары обещал знакомому устроить родственника на госслужбу за 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове вынесли приговор 62-летнему жителю Самары. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Мужчина получил от знакомого 1,5 млн рублей за содействие в трудоустройстве на госслужбу, но не собирался выполнять обещанное. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

«В феврале 2026 года обвиняемый находился на улице Вольской в Саратове и получил деньги. Его задержали сотрудники правоохранительных органов при передаче средств. В марте 2026 года суд назначил ему наказание — 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Житель Самары счел приговор слишком строгим и обжаловал его. Прокурор опроверг доводы апелляционной жалобы. В итоге приговор вступил в законную силу.