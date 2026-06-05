Самарец получил 2 года за попытку получить 1,5 млн за мнимое трудоустройство

В Саратове вынесли приговор 62-летнему жителю Самары. Его признали виновным в покушении на мошенничество. Мужчина получил от знакомого 1,5 млн рублей за содействие в трудоустройстве на госслужбу, но не собирался выполнять обещанное. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.