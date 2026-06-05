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Состояние бывшего продюсера Газманова в СИЗО заметно ухудшилось

В следственном изоляторе резко ухудшилось самочувствие бывшего продюсера Олега Газманова — Филиппа Россе.

В следственном изоляторе резко ухудшилось самочувствие бывшего продюсера Олега Газманова — Филиппа Россе. Как пишет ТАСС, ссылаясь на его защитника Виталия Каспарова, состояние здоровья мужчины вызывает серьезные опасения.

Адвокат рассказал, что в марте его клиент перенес пневмонию, а также почти потерял слух на одно ухо. Кроме того, у Россе диагностированы нарушения в работе дыхательной системы и начальные признаки кислородного голодания. «Ему требуется всестороннее медицинское обследование, которое в нынешних условиях провести нельзя», — уточнил юрист.

Филиппа Россе обвиняют в мошенничестве на сумму свыше восьми миллионов рублей и в нарушении авторских прав. Ранее Басманный суд столицы продлил его арест до 5 августа. В этом деле Олег Газманов признан потерпевшей стороной.

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