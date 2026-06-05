Состояние бывшего продюсера Газманова в СИЗО заметно ухудшилось

Адвокат рассказал, что в марте его клиент перенес пневмонию, а также почти потерял слух на одно ухо. Кроме того, у Россе диагностированы нарушения в работе дыхательной системы и начальные признаки кислородного голодания. «Ему требуется всестороннее медицинское обследование, которое в нынешних условиях провести нельзя», — уточнил юрист.