Хабаровский край на ПМЭФ-2026 договорился развивать «Цифровой регион»

На ПМЭФ-2026 Хабаровский край уже заключил несколько соглашений по ключевым для региона направлениям. Среди них — проект строительства очистных сооружений в Советской Гавани, создание комплекса по переработке стекла и пластика, а также планы по запуску крупного животноводческого комплекса, который должен увеличить производство молока в крае.