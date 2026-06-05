Хабаровский край на ПМЭФ-2026 договорился развивать «Цифровой регион»

Главное направление — развитие платформы «Цифровой регион». Через неё в крае планируют переводить больше процессов в электронный формат, убирать лишние бюрократические шаги и делать взаимодействие жителей с органами власти проще.
По словам главы региона, соглашение должно помочь быстрее внедрять современные управленческие решения. Речь идёт не только о цифровых сервисах, но и о работе самой системы власти — чтобы решения принимались быстрее, а услуги становились понятнее для людей.
«Наша общая задача — сделать государственные услуги удобнее», — отметил Дмитрий Демешин.
Ещё одно направление сотрудничества — стратегическое планирование. Эксперты Аналитического центра будут помогать региону готовить документы развития края с учётом реальных запросов жителей, а не только формальных показателей.
На ПМЭФ-2026 Хабаровский край уже заключил несколько соглашений по ключевым для региона направлениям. Среди них — проект строительства очистных сооружений в Советской Гавани, создание комплекса по переработке стекла и пластика, а также планы по запуску крупного животноводческого комплекса, который должен увеличить производство молока в крае.