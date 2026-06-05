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В Воронежской области три БПЛА атаковали промышленный объект

В ночь на 5 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку на Воронежскую область. Дежурные средства ПВО засекли и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над тремя районами региона.

Источник: Life.ru

Глава области Александр Гусев подтвердил инцидент в своем официальном канале. По его словам, «всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата».

В результате падения обломков есть материальный ущерб.

«В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия», — отметил руководитель субъекта.

Среди местного населения пострадавших нет.

Сейчас на пострадавшем объекте проводятся проверочные мероприятия. Губернатор уточнил, что деятельность производственного участка временно приостановлена до тех пор, пока специалисты полностью не обследуют территорию.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе дежурными средствами ПВО за ночь. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные группы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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