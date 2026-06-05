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Аэропорт Нижнего Новгорода снова ввел ограничения из-за атаки БПЛА

План «Ковер» начал действовать в аэропорту имени Чкалова в 04:42.

В аэропорту Нижнего Новгорода снова действует план «Ковер». Об этом сообщили в MAX-канале Росавиации.

Ограничения на прием и запуск самолетов ввели 5 июня в 04:42. По данным на 08:08 утра, аэропорт имени Чкалова не возобновил работу.

Меры были приняты для обеспечения безопасности из-за атаки БПЛА. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Напомним, что в прошлый раз аэропорт Нижнего Новгорода вводил ограничения для самолетов 4 июня.

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