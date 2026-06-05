Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 54 га

За минувшие сутки специалисты ликвидировали один пожар на площади 12,3 га в Мотыгинском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

На утро 5 июня в лесах Красноярского края действуют два пожара на площади 54 га — тайга горит в Пойменском и Хребтовском лесничествах. В их ликвидации участвуют 107 человек и три единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки ликвидировали один пожар на площади 12,3 га в Мотыгинском лесничестве. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.