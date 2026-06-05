Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 54 га

На утро 5 июня в лесах Красноярского края действуют два пожара на площади 54 га — тайга горит в Пойменском и Хребтовском лесничествах. В их ликвидации участвуют 107 человек и три единицы техники.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки ликвидировали один пожар на площади 12,3 га в Мотыгинском лесничестве. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.