Житель Самары задолжал сыну 60 тысяч рублей и попал под арест

В Самаре суд назначил 20 часов обязательных работ местному жителю, который задолжал своему ребенку более 60 тысяч рублей по алиментам. Мужчина знал о долге, но не платил и скрывался от приставов. Об этом сообщили в ГУФССП по Самарской области.