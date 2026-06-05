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Житель Самары задолжал сыну 60 тысяч рублей и попал под арест

Самарского должника нашли у сожительницы и отправили на обязательные работы.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд назначил 20 часов обязательных работ местному жителю, который задолжал своему ребенку более 60 тысяч рублей по алиментам. Мужчина знал о долге, но не платил и скрывался от приставов. Об этом сообщили в ГУФССП по Самарской области.

«В отношении должника завели разыскное дело. Судебные приставы установили, что он живет с новой возлюбленной и неофициально работает курьером. Мужчину задержали, когда он выходил из квартиры сожительницы. Его доставили в отделение, где составили протокол по статье о неуплате алиментов», — рассказали в ведомстве.

После рассмотрения материалов суд назначил жителю Самары наказание — 20 часов обязательных работ. Все это время мужчина знал о своих обязательствах по содержанию сына и о заведенном исполнительном производстве, но финансовой поддержки ребенку не оказывал.