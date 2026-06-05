3 БПЛА сбиты над Воронежской областью, повреждено здание предприятия

Минувшей ночью над тремя районами Воронежской области средства ПВО сбили три беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших среди жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром 5 июня.
В одном из южных районов области обломки дронов повредили окна и техническое помещение на промышленном предприятии. Сейчас работа на этом участке приостановлена, специалисты проводят осмотр территории, чтобы убедиться в полной безопасности.
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