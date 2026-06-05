«Прошу учесть мой возраст и состояние здоровья»: экс-чиновника отправили в колонию в Таразе

Экс-чиновника признали виновным по ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки).
По версии следствия, Еркин Келесов потребовал 4 млн тенге у директора Центра оказания специальных социальных услуг № 2 за общее покровительство и прекращение давления на учреждение.
После чего последний обратился в органы, передачу денег провели под контролем оперативных служб.
Главу ведомства задержали 13 апреля. Он был помещен в СИЗО на время расследования.
Руководитель управления полностью признал вину, поэтому дело рассмотрели в сокращенном порядке.
Во время своего последнего слова Еркин Келесов заявил об искреннем раскаянии в содеянном.
«Прошу принять во внимание мой возраст и состояние здоровья и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — попросил он.
Однако суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Также он больше никогда не сможет работать на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.