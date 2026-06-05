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«Прошу учесть мой возраст и состояние здоровья»: экс-чиновника отправили в колонию в Таразе

В Таразе вынесли приговор бывшему руководителю Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области Еркину Келесову, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Экс-чиновника признали виновным по ч. 2 ст. 366 УК РК (получение взятки).

По версии следствия, Еркин Келесов потребовал 4 млн тенге у директора Центра оказания специальных социальных услуг № 2 за общее покровительство и прекращение давления на учреждение.

После чего последний обратился в органы, передачу денег провели под контролем оперативных служб.

Главу ведомства задержали 13 апреля. Он был помещен в СИЗО на время расследования.

Руководитель управления полностью признал вину, поэтому дело рассмотрели в сокращенном порядке.

Во время своего последнего слова Еркин Келесов заявил об искреннем раскаянии в содеянном.

«Прошу принять во внимание мой возраст и состояние здоровья и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», — попросил он.

Однако суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Также он больше никогда не сможет работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.