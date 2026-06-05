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При ударе БПЛА в Воронежской области повреждено промпредприятие

Вооруженные силы Украины в ночь на 5 июня атаковали Воронежскую область с помощью трех беспилотников. Под удар попали три района в регионе. На юге области повреждены остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Украины в ночь на 5 июня атаковали Воронежскую область с помощью трех беспилотников. Под удар попали три района в регионе. На юге области повреждены остекление и техническое помещение промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По словам господина Гусева, участок производства на предприятии приостановлен до завершения обследования. О каком именно заводе идет речь, губернатор не уточнил. При атаке обошлось без пострадавших, заверил он.

Всего с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня над Россией уничтожены 123 беспилотника. Помимо Воронежской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тульской, Московской областями, Крымом, акваторией Азовского и Черного морей.

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