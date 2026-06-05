В Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения

Как сообщается на сайте компании, в Крыму с пятницы отменяются несколько поездов по маршрутам Симферополь — Севастополь, Симферополь — Евпатория, Феодосия — Джанкой, Феодосия — Владиславовка, Армянск — Джанкой, Феодосия — Азовская, Азовская — Керчь.
Кроме того, сообщается об изменении в расписании некоторых поездов 5 и 6 июня.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн — на сайте и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».
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