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В Крыму отменили несколько поездов пригородного сообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Несколько поездов пригородного сообщения в Крыму отменены с пятницы, 5 июня, еще несколько изменили график движения, сообщила компания-перевозчик Южная Пригородная Пассажирская Компания (ЮППК).

Источник: Южная пригородная пассажирская компания

Как сообщается на сайте компании, в Крыму с пятницы отменяются несколько поездов по маршрутам Симферополь — Севастополь, Симферополь — Евпатория, Феодосия — Джанкой, Феодосия — Владиславовка, Армянск — Джанкой, Феодосия — Азовская, Азовская — Керчь.

Кроме того, сообщается об изменении в расписании некоторых поездов 5 и 6 июня.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно онлайн — на сайте и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».

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