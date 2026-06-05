Беспилотник ВСУ повредил предприятие в Воронежской области

Удары были нанесены по трем районам области. В южной части региона в результате атаки повреждены остекление и техническое помещение промышленного предприятия.
Как уточнил господин Гусев, работа производственного участка на данном предприятии приостановлена до завершения обследования. Название завода глава региона не привел. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно имеющейся информации, в период с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня над территорией России были уничтожены 123 беспилотных летательных аппарата. Помимо Воронежской области, средства противовоздушной обороны сбивали дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тульской, Московской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.