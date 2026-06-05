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Беспилотник ВСУ повредил предприятие в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 5 июня Вооруженные силы Украины атаковали регион с применением трех беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

Удары были нанесены по трем районам области. В южной части региона в результате атаки повреждены остекление и техническое помещение промышленного предприятия.

Как уточнил господин Гусев, работа производственного участка на данном предприятии приостановлена до завершения обследования. Название завода глава региона не привел. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно имеющейся информации, в период с 20:00 4 июня до 7:00 5 июня над территорией России были уничтожены 123 беспилотных летательных аппарата. Помимо Воронежской области, средства противовоздушной обороны сбивали дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тульской, Московской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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