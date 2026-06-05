Иркутские таможенники нашли у россиянина когти льва

Таможенники Иркутска нашли в багаже туриста, который собирался лететь в Китай, пять когтей льва. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Иркутской таможни Юлия Меньшикова.
Чемодан россиянина привлек внимание сотрудников таможни после прохождения рентген-машины. Его задержали в «зеленом» коридоре. 47-летний мужчина объяснил таможенникам, что сувенир ему подарил друг, а о необходимости декларирования — он не знал. Когти зверя были изъяты.
Экспертиза показала, что когти являются частью животного, который находится под международной защитой. В отношении туриста возбудили два административных дела по статьям о «Недекларировании товаров» и «Несоблюдении запретов и ограничений» КоАП РФ. Ему предстоит выплатить штраф.
Ранее в Забайкалье иностранец пытался вывезти череп волка в Китай.