Иркутские таможенники нашли у россиянина когти льва

Чемодан россиянина привлек внимание сотрудников таможни после прохождения рентген-машины. Его задержали в «зеленом» коридоре. 47-летний мужчина объяснил таможенникам, что сувенир ему подарил друг, а о необходимости декларирования — он не знал. Когти зверя были изъяты.