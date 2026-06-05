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На украинской почте взорвалась посылка

В столице Украины Киеве, на территории Оболонского района, произошёл инцидент на почтовом сортировочном пункте.

В столице Украины Киеве, на территории Оболонского района, произошёл инцидент на почтовом сортировочном пункте. Как проинформировали представители Национальной полиции Украины, имел место взрыв.

Согласно имеющимся данным на текущий момент, детонация случилась в момент проверки содержимого одного из отправлений.

В результате происшествия пострадали двое мужчин — 37 и 41 года. К сожалению, мужчина в возрасте 59 лет погиб. На месте происшествия задействованы все профильные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.

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