На украинской почте взорвалась посылка

В столице Украины Киеве, на территории Оболонского района, произошёл инцидент на почтовом сортировочном пункте. Как проинформировали представители Национальной полиции Украины, имел место взрыв.
Согласно имеющимся данным на текущий момент, детонация случилась в момент проверки содержимого одного из отправлений.
В результате происшествия пострадали двое мужчин — 37 и 41 года. К сожалению, мужчина в возрасте 59 лет погиб. На месте происшествия задействованы все профильные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Российские дипломаты помогли вернуть из Израиля оставшегося без семьи ребенка.
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