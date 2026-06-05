Суд оставил в силе арест тату-мастера за пропаганду сатанизма*

В четверг в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что тату-мастера из столицы Урала отправили под стражу по делу по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». И, судя по предоставленным собеседником агентства снимкам из соцсетей девушки, она, в частности, публиковала обнаженные фото с татуировкой летучей мыши и в красной краске, будто в крови, снимки комнаты с мебелью в виде гробов и иное.