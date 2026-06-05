В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На утро 5 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, один жилой дом, 99 огородов и восемь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кан в Канске сохраняется превышение неблагоприятной отметки — уровень воды составил 366 сантиметров (опасная отметка — 370 сантиметров).
Кроме того, на реке Чулым в Балахте уровень воды составил 443 сантиметров (опасная отметка — 473 сантиметров).
Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края действуют два пожара на площади 54 га — тайга горит в Пойменском и Хребтовском лесничествах.