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В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На реке Кан в Канске сохраняется превышение неблагоприятной отметки.

Источник: Комсомольская правда

На утро 5 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, один жилой дом, 99 огородов и восемь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация остается на контроле спасателей и регионального правительства.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Кан в Канске сохраняется превышение неблагоприятной отметки — уровень воды составил 366 сантиметров (опасная отметка — 370 сантиметров).

Кроме того, на реке Чулым в Балахте уровень воды составил 443 сантиметров (опасная отметка — 473 сантиметров).

Ранее мы писали, что в лесах Красноярского края действуют два пожара на площади 54 га — тайга горит в Пойменском и Хребтовском лесничествах.

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