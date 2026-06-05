Хинштейн заявил о гибели 507 мирных жителей после вторжения ВСУ в Курскую область

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025-го. В феврале 2025 года власти региона запустили реестр курян, утративших связь с родственниками, для синхронизации сведений из разных источников о пропавших людях. По данным на 28 мая 2026 года, в списке значились более 2,1 тыс. жителей курского приграничья, 1,8 тыс. из них удалось найти.