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Хинштейн заявил о гибели 507 мирных жителей после вторжения ВСУ в Курскую область

При вторжении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 507 мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При вторжении вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли 507 мирных жителей. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщил господин Хинштейн, среди погибших 446 человек находились в реестре жителей, утративших связь со своими близкими. «Человеческие жизни, к сожалению, не вернуть. Это самое печальное и трагичное следствие событий в нашем регионе», — отметил курский губернатор в интервью ТАСС.

6 августа 2024 года ВСУ вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области. Операция по освобождению региона завершилась в апреле 2025-го. В феврале 2025 года власти региона запустили реестр курян, утративших связь с родственниками, для синхронизации сведений из разных источников о пропавших людях. По данным на 28 мая 2026 года, в списке значились более 2,1 тыс. жителей курского приграничья, 1,8 тыс. из них удалось найти.

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