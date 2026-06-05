Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 с половиной часов сохранялся режим атаки БПЛА в Воронежской области

В ночь на 5 июня прямой удар БПЛА угрожал двум муниципалитетам, в регионе объявляли ракетную опасность.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА сохранялся более 10 часов. Губернатор Александр Гусев объявил его 4 июня в 21:50, а об отбое жителей оповестили в 8:27 утра пятницы, 5 июня.

Около 22:25 тревогу усилили для Лискинского и Острогожского районов из-за угрозы прямого удара беспилотников — жителей просили держаться подальше от окон. Позже, в 1:19, в регионе ввели режим ракетной опасности, который продлился около получаса и был отменен в 1:50. Все это время власти призывали воронежцев находиться в укрытиях или помещениях без окон.

Утром стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над тремя районами области сбили три беспилотных летательных аппарата. По данным властей, никто из жителей не пострадал.

Тем не менее, последствия атаки есть: в одном из южных районов области обломки дронов повредили остекление и техническое помещение на промышленном предприятии. На данный момент работа на этом участке производства временно приостановлена, пока специалисты проводят обследование территории.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше