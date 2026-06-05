Суд в Кушве отправил в колонию мать за истязания семилетнего сына

Старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ребенку оказана необходимая помощь, включая психологическую поддержку. Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы.
«Преступление в отношении малолетнего ребенка было выявлено и задокументировано сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СКР, которые и дали этой ситуации надлежащую уголовно-правовую оценку», — добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Согласно материалам следствия, в период с июня 2025 по январь 2026 года мать применяла к ребенку различные виды насилия. Она била мальчика ремнем и проводом от зарядного устройства, привязывала за ногу к кровати на долгое время, заставляла стоять на коленях на сухой гречке, а также оставляла раздетым на холодном балконе.