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Суд в Кушве отправил в колонию мать за истязания семилетнего сына

Городской суд Кушвы приговорил местную жительницу к 3,5 годам лишения свободы в колонии за истязания своего семилетнего сына, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Она признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и также должна выплатить в пользу ребенка 300 тыс. руб. за моральный вред. Вину она признала.

Источник: Коммерсантъ

Старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ребенку оказана необходимая помощь, включая психологическую поддержку. Было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы.

«Преступление в отношении малолетнего ребенка было выявлено и задокументировано сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СКР, которые и дали этой ситуации надлежащую уголовно-правовую оценку», — добавил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Согласно материалам следствия, в период с июня 2025 по январь 2026 года мать применяла к ребенку различные виды насилия. Она била мальчика ремнем и проводом от зарядного устройства, привязывала за ногу к кровати на долгое время, заставляла стоять на коленях на сухой гречке, а также оставляла раздетым на холодном балконе.