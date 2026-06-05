Ранее в Киевской области пьяный боевик ВСУ убил сослуживца и женщину, расстреляв их из автомата. Инцидент произошел 2 июня. Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим своим сослуживцем. Боевик ударил знакомого прикладом автомата, после чего дважды выстрелил из него и покинул дом, где они находились.