Смертельное ДТП в Баянауле: автомобиль опрокинулся в кювет

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автомашины Lada-21214, произошедшего недалеко от села Торайгыр Баянаульского района, в результате которого несовершеннолетний пассажир скончался в больнице. «По предварительным данным установлено, что водитель легкового автотранспорта, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования», — пояснили в ДП Павлодарской области. В ведомстве напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать ПДД, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.