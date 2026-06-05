Дело экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале Мустафаева поступило в суд

По данным «Ъ-Урал», один из преступных эпизодов может быть связан с покупкой автомобиля Porsche. По одной из версий, Видади Мустафаев не заплатил за автомобиль, купленный у знакомого гражданина Азербайджана Навруза Садатова. По другой версии, он получил машину и 1 млн руб. за должность заместителя главы диаспоры, но не исполнил обещание. Когда он отказался возвращать деньги и машину, Навруз Садатов обратился в следственные органы.