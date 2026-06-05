Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работница садика в Перми украла у детей золотые украшения на 67 тысяч рублей

Помощника воспитателя в одном из детских садов Перми признали виновной в хищении золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Помощника воспитателя в одном из детских садов Перми признали виновной в хищении золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Орджоникидзевский районный суд приговорил бывшую работницу учреждения к двум годам ограничения свободы и взыскал с нее 56 тысяч рублей в погашение причиненного ею ущерба. Она признана виновной по статье 158 УК РФ (кража).

Помощник воспитателя во время тихого часа, а также, помогая детям переодеться перед прогулкой, потихоньку воровала у них золотые украшения. Затем недобросовестная работница сферы дошкольного воспитания сдавала их в ломбард, получая за это деньги. Всего женщина обворовала пятерых детишек. А деньги она тратила на свои нужды. Правда, после того, как ее поймали за руку, 11 тысяч рублей она вернула потерпевшим.

Приговор суда может быть обжалован в краевой судебной инстанции, так как в законную силу он еще не вступил.

В тоже время прокуратура вынесла постановление, адресованное руководителю детского сада, где указано на слабый контроль за работой подчиненных.