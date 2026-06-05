Работница садика в Перми украла у детей золотые украшения на 67 тысяч рублей

Помощника воспитателя в одном из детских садов Перми признали виновной в хищении золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Орджоникидзевский районный суд приговорил бывшую работницу учреждения к двум годам ограничения свободы и взыскал с нее 56 тысяч рублей в погашение причиненного ею ущерба. Она признана виновной по статье 158 УК РФ (кража).
Помощник воспитателя во время тихого часа, а также, помогая детям переодеться перед прогулкой, потихоньку воровала у них золотые украшения. Затем недобросовестная работница сферы дошкольного воспитания сдавала их в ломбард, получая за это деньги. Всего женщина обворовала пятерых детишек. А деньги она тратила на свои нужды. Правда, после того, как ее поймали за руку, 11 тысяч рублей она вернула потерпевшим.
Приговор суда может быть обжалован в краевой судебной инстанции, так как в законную силу он еще не вступил.
В тоже время прокуратура вынесла постановление, адресованное руководителю детского сада, где указано на слабый контроль за работой подчиненных.