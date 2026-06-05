Работница садика в Перми украла у детей золотые украшения на 67 тысяч рублей

Помощник воспитателя во время тихого часа, а также, помогая детям переодеться перед прогулкой, потихоньку воровала у них золотые украшения. Затем недобросовестная работница сферы дошкольного воспитания сдавала их в ломбард, получая за это деньги. Всего женщина обворовала пятерых детишек. А деньги она тратила на свои нужды. Правда, после того, как ее поймали за руку, 11 тысяч рублей она вернула потерпевшим.