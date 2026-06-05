Пять человек, включая детей, погибли в ДТП на юго-востоке Удмуртии

Два легковых автомобиля столкнулись на 33-м км трассы «Костино — Камбарка» в Сарапульском районе Удмуртии. Погибли оба водителя, а также пассажиры одной из машин — женщина и двое детей. Еще пятерых человек госпитализировали, сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.