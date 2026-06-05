В США убили актера из фильма «Топ Ган: Маверик»

В среду утром сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в район Тарзана после того, как мужчина сообщил, что «только что убил человека греха». На месте происшествия во дворе дома был обнаружен 81-летний Хэнди без сознания, с ножевыми ранениями. Актера госпитализировали, однако в больнице он скончался.