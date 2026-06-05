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В США убили актера из фильма «Топ Ган: Маверик»

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование по факту убийства актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в кинокартинах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик». Об этом информирует газета Los Angeles Times.

Источник: кадр из фильма

В среду утром сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в район Тарзана после того, как мужчина сообщил, что «только что убил человека греха». На месте происшествия во дворе дома был обнаружен 81-летний Хэнди без сознания, с ножевыми ранениями. Актера госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Подозреваемый в совершении нападения — 44-летний Майкл Гледхилл — самостоятельно заявил полицейским, что является тем, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сумма залога установлена в размере двух миллионов долларов. Как уточняется, обвиняемый приходится сыном женщине, которая состояла в отношениях с Хэнди.

В фильмографии актера такие картины, как «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и другие. Последней работой Хэнди стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он сыграл роль бармена Джимми.

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