В США убили актера из фильма «Топ Ган: Маверик»

В среду утром сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в район Тарзана после того, как мужчина сообщил, что «только что убил человека греха». На месте происшествия во дворе дома был обнаружен 81-летний Хэнди без сознания, с ножевыми ранениями. Актера госпитализировали, однако в больнице он скончался.
Подозреваемый в совершении нападения — 44-летний Майкл Гледхилл — самостоятельно заявил полицейским, что является тем, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сумма залога установлена в размере двух миллионов долларов. Как уточняется, обвиняемый приходится сыном женщине, которая состояла в отношениях с Хэнди.
В фильмографии актера такие картины, как «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и другие. Последней работой Хэнди стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он сыграл роль бармена Джимми.