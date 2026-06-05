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Пермяк получит через суд 416 тысяч рублей за сорванный тур в Шри-Ланку

Туроператор не смог найти деньги из-за финансовых проблем.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Перми рассмотрел дело о возврате туроператором денежных средств жителю города. Пермяк зимой прошлого года заключил договор с индивидуальным предпринимателем на бронирование тура в Шри-Ланку.

Подробности резонансного дела сообщила пресс-служба Пермского краевого суда. В августе 2025 года мужчина полностью оплатил тур на двоих и перечислил на счет турагента 128,9 тыс. руб. Вылет самолета из Екатеринбурга был назначен на сентябрь. Накануне вылета ему сообщили, что бронирования мест на рейс нет.

В этот же день несостоявшийся турист направил индивидуальному предпринимателю претензию с требованием вернуть ему уплаченную стоимость тура, компенсировать дополнительные расходы и моральный вред. Через неделю его организатор перестала выходить на связь, она закрыла свой офис. Из-за ее финансовых трудностей требуемая сумма не была возвращена.

Рассмотрев уголовное дело, суд полностью удовлетворил исковые требования жителя Перми. С индивидуального предпринимателя в его пользу взыскали 416 тыс. руб., включая стоимость оплаченного тура, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Индивидуальный предприниматель также заплатит госпошлину 11 734 ₽ в доход местного бюджета.

Решение суда вступило в законную силу.