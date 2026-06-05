Пермяк получит через суд 416 тысяч рублей за сорванный тур в Шри-Ланку

В этот же день несостоявшийся турист направил индивидуальному предпринимателю претензию с требованием вернуть ему уплаченную стоимость тура, компенсировать дополнительные расходы и моральный вред. Через неделю его организатор перестала выходить на связь, она закрыла свой офис. Из-за ее финансовых трудностей требуемая сумма не была возвращена.