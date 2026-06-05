На почте в Киеве взорвалась посылка, один человек погиб

В Оболонском районе Киева на территории одного из сортировочных центров произошло ЧП: утром в пятницу во время проверки содержимого отправлений прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, детонация произошла непосредственно в момент осмотра одной из посылок. В результате происшествия один человек скончался на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.