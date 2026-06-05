Во Внукове не приземлились пять рейсов из-за ограничений по безопасности

«Рейсы из Тбилиси, Еревана, Ханты-Мансийска, Уфы и Тюмени были направлены на посадку в другие аэропорты», — пояснил собеседник агентства в справочной службе. Он отметил, что рейсы приземлились в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. Аналогичная информация представлена и на онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили в этой связи о возможных корректировках в расписании рейсов и напомнили, что «меры приняты для обеспечения безопасности полетов».