Во Внукове не приземлились пять рейсов из-за ограничений по безопасности

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили в этой связи о возможных корректировках в расписании рейсов и напомнили, что «меры приняты для обеспечения безопасности полетов».