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Во Внукове не приземлились пять рейсов из-за ограничений по безопасности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пять самолетов не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с обеспечением безопасности полетов. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

«Рейсы из Тбилиси, Еревана, Ханты-Мансийска, Уфы и Тюмени были направлены на посадку в другие аэропорты», — пояснил собеседник агентства в справочной службе. Он отметил, что рейсы приземлились в московских аэропортах Шереметьево и Домодедово. Аналогичная информация представлена и на онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили в этой связи о возможных корректировках в расписании рейсов и напомнили, что «меры приняты для обеспечения безопасности полетов».