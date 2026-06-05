112: Мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы

Беременную женщину убили на востоке Москвы. Тело 28-летней Марии Л. с признаками удушения обнаружили вечером 4 июня в жилом доме на улице Алтайской. Об этом сообщает «112».
По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшей Михаил С. По данным СМИ, мужчина работал агентом по недвижимости. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
После произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, передает Telegram-канал.
Ранее Павлово-Посадский городской суд Подмосковья назначил наказание мужчине, который убил соседа по комнате. Обвиняемый сначала ударил потерпевшего кулаком, а затем добил ножом. Злоумышленника приговорили к девяти годам колонии.