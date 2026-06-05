В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после падения девочки в колодец

В Хабаровском крае следком возбудил уголовное дело по факту падения девочки в колодец в поселке Чегдомын.
Следствие установило, что шестилетний ребенок упал в канализационный колодец на улице Центральной поселка Чегдомын. Он не был оборудован запирающимся устройством, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате несовершеннолетняя получила ушибы и ссадины. ЧП произошло 23 мая, а уголовное дело возбудили на основании проверки прокуратуры. Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются ответственные лица.