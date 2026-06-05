В Самарской области за год пропало около 3,5 тысячи домашних животных

В 2025 году на кошек пришлось 107 тысяч случаев пропажи (60%), на собак — 73 тысячи (40%). По сравнению с 2024 годом потери кошек выросли на 9%, собак — на 4%. При этом 78% потерянных питомцев нашли в течение первой недели — на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Средний срок поиска сократился с 6,9 до 5,9 дня.