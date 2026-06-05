В Беларуси беременная иностранка может сесть в тюрьму на 20 лет. Подробности сообщает служба информации прокуратуры города Минска.
Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 21-летней иностранной гражданки. Она обвиняется в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке психотропов в крупном размере, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ и в составе организованной группы.
Обвиняемая в мессенджере Telegram получила сообщения от неизвестного пользователя, который предложил ей работу «закладчиком» запрещенных веществ. Иностранка согласилась. Ей оплатили перелет и проживание в Минске, а также объяснили обязанности — раскладка запрещенных веществ по тайникам.
Фигурантка забрала из «тайника» примерно 17 граммов опасного психотропа, который успела разложить по Минску и Минскому району. Во время обыска при ней нашли примерно 600 граммов еще одного запрещенного вещества.
«Закладчик» проработала менее двух недель, после чего была задержана сотрудниками органов внутренних дел. Примечательно, что на момент прибытия в Республику Беларусь девушка находилась в ожидании ребенка", — сообщили в прокуратуре.
В отношении иностранки было заведено уголовное дело по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до 20 лет со штрафом или без него. Обвиняемая находится под стражей.