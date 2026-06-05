Четверых мигрантов заперли в машине на заправке и подожгли — видео

На видеозаписи с камер наблюдения, как утверждается, видно, что неизвестные обливают автомобиль жидкостью, после чего поджигают его и блокируют двери. Выживший пострадавший рассказал, что работал сборщиком клубники и проживал вместе с погибшими. Он также заявил, что нападавшие якобы были связаны с организованной преступной группой, а жертв заставляли работать без оплаты, обеспечивая лишь минимальные условия для жизни.