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Четверых мигрантов заперли в машине на заправке и подожгли — видео

В Италии расследуют трагедию в Калабрии, где в результате поджога автомобиля на автозаправке погибли четверо мигрантов. Об этом сообщила газета The Guardian.

В Италии четверо мигрантов заперли в машине и подожгли на АЗС. Видео © Х / VolkRegeert.

«Нападение было зафиксировано камерой видеонаблюдения на заправке в Амендоларе, недалеко от Козенцы», — говорится в материале.

В результате нападения погибли трое граждан Афганистана и один гражданин Пакистана. Ещё одному человеку удалось выжить — он получил ожоги и сумел выбраться из горящего автомобиля через багажник. Следствие рассматривает версию умышленного поджога. По информации прокурора Алессандро Д’Алессио, по делу уже задержаны двое граждан Пакистана по подозрению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

На видеозаписи с камер наблюдения, как утверждается, видно, что неизвестные обливают автомобиль жидкостью, после чего поджигают его и блокируют двери. Выживший пострадавший рассказал, что работал сборщиком клубники и проживал вместе с погибшими. Он также заявил, что нападавшие якобы были связаны с организованной преступной группой, а жертв заставляли работать без оплаты, обеспечивая лишь минимальные условия для жизни.

Ранее сообщалось, что в Бразилии расследуют последствия крупного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли восемь человек. Авария произошла на трассе BR-251 в штате Минас-Жерайс, где столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. После удара транспортные средства загорелись.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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