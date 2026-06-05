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Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке в Подмосковье

Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке в Подмосковье. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Два человека погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке в Подмосковье. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Виноградной улице в «Бахтеево-парке» под Раменским. По предварительным данным, в доме случился пожар из-за взрыва гранаты. В результате произошедшего погибли двое мужчин: один из них находился на участке, а второй — в доме.

На месте происшествия также был обнаружен разбитый легковой автомобиль, сообщается в публикации.

До этого при пожаре в автосервисе в микрорайоне Никольско-Архангельский в Балашихе погибли трое мужчин. Их тела нашли во время разбора завалов в здании. Следователи возбудили уголовное дело.

26 мая пожар произошел в частном доме в селе Юрьевка в Омской области. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело.